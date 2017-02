Arbitri, Nicchi: «Lichtsteiner-D'Ambrosio, il rigore ci può stare»

Il presidente dell'Associazione italiana arbitri ha anche ammesso come non fosse rigore il fallo su Salah in Crotone-Roma

ROMA - Il rigore concesso alla Sampdoria e poi trasformato da Muriel ha dato l'avvio alla rimonta doriana scatenando non poche polemiche. "Guardando le immagini è un errore, c'è poco da discutere. Mi dispiace, cercheremo di lavorare con questi ragazzi, faremo come tutte le squadre", queste le parole del presidente dell'Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi che ammette come ci sia stato un errore dell'addizionale d'area. "Gli addizionali fino ad oggi sono stati importanti ed utili, sono tante le decisioni giuste che prendono nell'ombra - spiega il capo degli arbitri italiani alla 'Domenica Sportiva', su Rai2 - Spero che arrivi presto la Var, così iniziamo a parlare di cose concrete e probabilmente tolgo gli addizionali". Nicchi poi ammette come non sia rigore il fallo su Salah in Crotone-Roma: "Ma non si parli di sudditanza psicologica, oggi non puo' esserci con tutti i mezzi televisivi esistenti".

LA SAMPDORIA RIMONTA, IL BOLOGNA E' FURIOSO

ANCORA JUVE-INTER - Per quanto riguarda Rizzoli: "Stiamo parlando di un arbitro di livello mondiale, che ha arbitrato la finale dei Mondiali, massimo rispetto per lui come arbitro e come persona. E' un arbitro che fa anche molta solidarietà. Io credo sia arrivato il momento di mettere la parola fine a questa polemica che non giova a nessuno". Le polemiche riguardano le decisioni prese durante Juve-Inter di domenica scorsa. "Ognuno per la propria parte deve archiviare una settimana che non fa bene a nessuno - ha aggiunto Nicchi -. La partita è stata godibile, ci sono stati alcuni episodi, ma il calcio è fatto di episodi. Bisogna prendere con serenità le cose. Per parte mia richiamerò gli arbitri al massimo impegno, perché per tutti il campionato in questo momento è nella fase decisiva".

Nicchi ha commentato alcuni episodi che hanno fatto discutere dopo il big match dello Stadium. «Mandzukic su Icardi? Per me non è rigore, come il presunto fallo di mano di Medel. Ho la sensazione che Icardi chieda il calcio d’angolo e lasciatemi pensare che il giudice di porta ha visto bene. Sulla trattenuta di Lichtsteiner a D’Ambrosio invece se trovi un arbitro che ti dà rigore, non puoi lamentarti». L'ultimo commento Nicchi lo dedica al video che ha creato molte polemiche dove si vede Rizzoli fermare Icardi, lanciato verso la porta di Buffon dopo un retropassaggio di Chiellini: «Bisogna credere a quello che dice Rizzoli. Lui sostiene che la palla era in movimento e di conseguenza tutto quello che accade dopo non è niente perché la palla non è in gioco».

«AUTOMOVIOLA? MAI VISTA UNA COSA DEL GENERE» - L'INTER TORNA A CORRERE