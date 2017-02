Barriere a metà già per Lazio-Roma il 1° marzo

ROMA - Barriere dimezzate già dal derby di Coppa Italia il 1° marzo prossimo. La novità emersa oggi in una nota interna del Viminale . Il capo della Polizia aveva parlato di barriere ieri a margine di una cerimonia a Catania per ricordare l’ispettore capo Filippo Raciti che dieci anni fa, il 2 febbraio 2007, perse la vita prima di un Catania-Palermo, mentre coordinava i suoi ragazzi nel cuore degli scontri con i tifosi.

GABRIELLI - «A Roma, la città in cui vivo, quello delle barriere sembra essere diventato l’unico problema, come se tutto il resto andasse esattamente nel verso giusto», ha detto Gabrielli. Poi ha aggiunto: «l’eliminazione è un percorso che noi, anche in base alle indicazioni governative, andremo a realizzare nei modi e nei tempi che ci consentiranno di garantire la sicurezza. E’ una pagina assolutamente già scritta. Non la considero un’iniziativa intempestiva». In serata il particolare, reso ufficiale, sul percorso accelerato entro il 1° marzo, per Lazio-Roma. E poi si andrà avanti per lo smantellamento definitivo.

