Serie A, Bologna-Lazio 0-2: Immobile show, che doppietta! Napoli a +2

ROMA - La festa per il derby non ha distratto la Lazio dalla corsa alla Champions. Inzaghi non vuole fermarsi sul più bello e continua a macinare punti. La sua squadra è in gran forma e anche il suo bomber Immobile, che al Dall'Ara ha deciso la sfida con una doppietta. L'attaccante, che va a segno da quattro gare senza fermarsi tra campionato e derby di Coppa Italia, è arrivato a quota sedici gol in campionato. Stavolta ha segnato anche nel primo tempo, cosa che gli mancava da ottobre. Con questa vittoria Inzaghi si riporta a - 4 dal Napoli terzo e scavalca l'Atalanta al quarto posto. Serie A, Bologna-Lazio 0-2: Immobile show, Inzaghi è quarto Anche la seconda piazza occupata della Roma, a +6 ma con il derby da giocare, non sembra così impossibile da raggiungere a questi ritmi. Nelle ultime cinque partite di campionato, la Lazio ha collezionato quattro vittorie e un pareggio. Se ci aggiungiamo i successi in Coppa Italia, con Inter e Roma, diventano numeri da grande squadra. Malissimo invece il Bologna, che incassa la quarta sconfitta consecutiva in casa e non riesce più a vincere da sette partite (5 sconfitte e due pareggi).



DIFESA A QUATTRO - Inzaghi cambia molto rispetto alla sfida con la Roma. L'allenatore torna al 4-3-3: in difesa ritrova Hoedt e Radu, mentre in attacco sceglie il tridente composto da Lulic, Immobile e Felipe Anderson. Donandoni lascia in panchina Destro, in attacco la coppia formata da Petkovic e Verdi. La Lazio passa in vantaggio alla prima occasione. Dopo nove minuti Immobile tutto solo in area la piazza tranquillamente in porta di testa.



SUBITO IMMOBILE - La squadra di Inzaghi è in completo controllo della gara, il Bologna è tramortito e non riesce a reagire. La squadra di Inzaghi però, come spesso le è successo in questo campionato, spreca troppo sottoporta lasciando la partita aperta. In particolare, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic si divorano due gol al 20' e al 26'. Il Bologna non si vede praticamente mai dalle parti di Strakosha, ma al 42' sfiora il pareggio per un regalo di Biglia, al primo errore di una partita perfetta: Petkovic da ottima posizione in area spara incredibilmente fuori, facendo disperare Donadoni.



BIGLIA KO - Al 54' Inzaghi perde Biglia per un infortunio muscolare, e lo sostituisce con Murgia. Il Bologna deve provare a fare qualcosa per evitare la quarta sconfitta di fila in casa e sicuramente nella ripresa è una squadra diversa, più aggressiva e convinta. Al 62' Mirante compie un'altra grande doppia parata su Immobile e Felipe Anderson, anche se il brasiliano era in fuorigioco. Donadoni decide che è arrivato il momento di Destro, che entra al posto di Verdi.



DOPPIETTA IMMOBILE - Inzaghi invece si gioca la carta Keita, per Felipe Anderson. Il gioiellino della Lazio taglia il traguardo della centesima partita in serie A. La partita però la chiude ancora Immobile, che lanciato in contropiede da Milinkovic-Savic non sbaglia davanti a Mirante. Doppietta e sedicesimo gol in campionato per il bomber della Lazio. La partita è ormai chiusa, Inzaghi si prende i tre punti e può sognare. A rovinargli per un momento il sorriso ci hanno pensato Milinkovic-Savic e Keita, protagonisti di una piccola lite per un incomprensione in campo al momento della sostituzione del centrocampista serbo. Milinkovic-Savic non avrebbe gradito un mancato scatto di Keita su un suo lancio.

CRISI BOLOGNA - Donadoni invece non sorride affatto, il pubblico al Dall'Ara contesta la squadra che non riesce più a vincere. Dal 1991 il Bologna non perdeva quattro partite in casa. La posizione del tecnico, molto nervoso al triplice fischio, al momento non sembra in bilico, ma nel calcio le cose cambiano in fretta.

Bologna-Lazio 0-2, statistiche e curiosità