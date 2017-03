L'agente di Salah sbotta: «Juventus-Milan? Un insulto all'intelligenza»

TORINO - Il rigore assegnato da Massa (realizzato da Dybala) nei minuti finali dell'anticipo della 28ª giornata tra Juventus e Milan

Il rigore per la Juventus che ha fatto infuriare il Milan

non è andato giù a tanti. Dopo il comico Massimo Boldi, parla anche l'agente di Mohamed Salah, Ramy Abass, che sul proprio profilo Twitter ha usato toni piuttosto aspri: «Questo è un insulto all’intelligenza. La cosa più triste è che tre giorni nessuno ricorderà più cosa è successo. Memoria corta nel calcio».

This is an insult to intelligence.The saddest part is that in 3 days' time, no one will remember what happened.Short term memory in football