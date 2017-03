Milan, le polemiche e il maestro Sarri: il calcio secondo Gattuso

MILANO - Il "suo" Milan, le polemiche arbitrali, il "maestro" Sarri. Gennaro Gattuso è stato ospite di Tiki Taka ed è stato interpellato su diversi argomenti.

IL MILAN DEI GIOVANI - "Montella ha tanti meriti - dice il tecnico del Pisa -, in 5 anni sentivo sempre che c’era un progetto giovani e poi dopo qualche sconfitta i giovani non si vedevano più. Invece quest’anno il mister ha dato molta fiducia ai ragazzi, ha dato un’idea precisa alla squadra e al di là del closing penso che il Milan abbia una buona squadra".

POLEMICHE ARBITRALI - "Io da calciatore ne ho dette di tutti i colori agli arbitri. Solo a fine carriera ho capito che bisognava protestare meno. Loro sbagliano come i calciatori, io credo alla buona fede degli arbitri se no non starei nel mondo del calcio. La Juventus può arrivare in fondo alla Champions? Vincere aiuta a vincere, ha dei grandissimi valori all’interno dello spogliatoio. Pensavo avesse la pancia piena, invece non molla un centimetro e in Europa sta dimostrando di competere con le migliori. In questi tre anni ha cambiato mentalità anche in Champions".

SARRI - "E' un maestro da oltre dieci anni per noi allenatori - conclude Gattuso parlando di Sarri -. Ora se ne parla di più perché allena il Napoli ma ha fatto tutte le trafile. Ricordo una partita con l’Arezzo anni fa in cui ci fece impazzire sulle palle inattive. E’ sul livello dei grandi maestri del calcio, come Sacchi. Vedere giocare il Napoli è una soddisfazione per il nostro sistema perché è un squadra che è ben messa in campo e che se la gioca sempre a viso aperto".