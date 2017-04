Rimozione delle barriere in corso all'Olimpico: ecco il video

In vista del derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio sono state rimosse le tanto contestate separazioni nelle curve: in rete circola il video degli operai al lavoro

ROMA - E' in corso la rimozione definitiva delle barriere nelle curve dello Stadio Olimpico. A testimoniarlo è un video che sta circolando nel web che mostra appunto gli operai al lavoro nella Curva Sud, con le divisioni tanto contestate dai tifosi di Roma e Lazio che sono state rimosse in vista del derby di Coppa Italia previsto per martedì sera. Ecco di seguito il video dell'Olimpico senza barriere.

#CurvaSud, ci siamo: rimozione delle barriere in corso! pic.twitter.com/A8at7Z0PtD — Rete Sport (@ReteSport) 2 aprile 2017

DERBY SENZA BARRIERE IN COPPA ITALIA

FOTO - RIMOZIONE BARRIERE, AL VIA I LAVORI