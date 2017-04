Lazio, 10.000 euro di multa per i cori durante la partita col Napoli

ROMA - Diecimila euro di multa alla Lazio "per avere suoi sostenitori, in percentuale rilevante, al 12° del primo tempo, intonato cori insultanti di denigrazione territoriale", in occasione della partita dell'Olimpico contro il Napoli. Multa anche per la Roma: 2.000 euro di ammenda "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,accesso due fumogeni nel proprio settore e lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza". Questa la decisione del giudice sportivo, dopo le partite della dodicesima giornata di ritorno della Serie A

SQUALIFICATI - Il giudice ha poi fermato per un turno i seguenti giocatori: Acquah (Torino); Castro (Palermo); Berardi (Sassuolo); Bonucci (Juventus); Bovo (Pescara); Cofie (Genoa); Gomez (Atalanta); Pasalic (Milan); Pisacane (Cagliari).