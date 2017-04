Inter, Balotelli ha un messaggio per i tifosi: «Insultatemi pure, forza Milan!»

SuperMario su Twitter dopo il 2-2 nel derby: «Sono felice, non me ne frega un c....»

ROMA - Nella giornata di ieri si era già espresso in favore del Milan. In un post su Instagram aveva salutato Galliani, approfittando per augurare alla squadra rossonera la vittoria nel derby contro l’Inter. Il messaggio di oggi, ovviamente, non si è fatto attendere. Ed è quasi una risposta. «Insultatemi pure, non mi frega un …. #forzamilan, #shhhhh, #felice», scrive su Twitter Balotelli. Il tutto è corredato dalla foto di Locatelli e dal tabellino finale. I tifosi nerazzurri non l’hanno presa bene, c’è chi gli rinfaccia gli ultimi titoli vinti: «Se hai alzato qualche trofeo serio è solo grazie a noi».

