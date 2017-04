Serie A, Roma-Lazio: ecco il piano sicurezza. E' allerta sugli ultrà stranieri

ROMA - Bonifiche sin da oggi sia dentro che fuori lo stadio, con rimozione di cassonetti e controlli fino agli argini del Tevere. È massima l'attenzione per il derby di Roma di domani all'Olimpico, in programma alle 12.30. L'area dello stadio sarà suddivisa in due per evitare contatti tra le tifoserie. Un'ideale diagonale attraverserà l'area dell'Olimpico con i supporter giallorossi che affluiranno dalla parte di Ponte Duca d'Aosta, Ponte della Musica e Piazzale Clodio. Per i tifosi laziali, invece, afflusso da Ponte Milvio e Colli della Farnesina.

ROMA-LAZIO: NUMERI E CURIOSITA'

ALLARME ULTRA' - Sotto la lente le tifoserie straniere gemellate. In particolare è allerta per un gruppo di supporter della squadra austriaca Unsterblich Vienna, gemellati con la Lazio. Potrebbero arrivare inoltre tifosi da Polonia, Svizzera, Bulgaria, Slovenia, Ungheria, Germania e Inghilterra. Complessivamente sono circa 50 mila gli spettatori previsti allo stadio per il derby. La viabilità sul lungotevere sarà preservata mentre ponte Duca d'Asta resterà pedonalizzato come area di afflusso e gestione di eventuali emergenze.

DALLA QUESTURA - "Massima sicurezza ma soprattutto partecipazione, l'obiettivo fissato dal Questore di Roma Guido Marino, per il primo derby della capitale all'ora di pranzo - ha sottolineato la Questura in un comunicato -. In questa direzione, le misure organizzate e condivise con le società che hanno portato alla decisione di svincolare la vendita dei biglietti dalla tessera del tifoso in Tribuna Tevere. Un'ennesima occasione per le tifoserie romane di dare segnali di discontinuità con il passato - prosegue la nota -. A loro il messaggio del Questore Marino: "Siano i tifosi, i protagonisti della sicurezza del derby, con le forze dell'ordine a vigilare senza dover intervenire per far rispettare le regole"".