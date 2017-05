Roma, 2 turni a Strootman: salta Milan e Juventus

ROMA – Kevin Strootman è stato squalificato per 2 giornate. È arrivata nel pomeriggio la decisione del giudice sportivo: la squadra di Luciano Spalletti dovrà fare a meno dell'olandese nelle gare contro Milan, Juventus. A fermare il centrocampista olandese è stata la prova tv, la Roma ha annunciato ricorso. Nessun provvedimento per Daniele De Rossi.

«Il calciatore Strootman, dopo aver spostato lateralmente con il piede il pallone di giuoco, ha effettuato una torsione innaturale con relativa caduta a terra che in alcun modo può ricondursi al tentativo di intervento del calciatore della So. Lazio Wallace, con la conseguenza che risultano pienamente integrati i presupposti per l’applicazione dell’art. 35, 1.3, CGS, trattandosi di condotta gravemente antisportiva, evidentemente non percepita dall’Arbitro, ed in particolare una evidente simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore, punibile ai sensi della medesima disposizione; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara».

CURVA NORD - Il giudice sportivo ha anche deciso di non sanzionare la Roma per gli episodi di cori razzisti contro Keita, mentre per la Lazio scatta "l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione". Stesso provvedimento con cui è stato punito il "secondo anello verde" dell'Inter per i cori contro Koulibaly.

STROOTMAN SUI SOCIAL: «FORSE MI DANNO 11 GIORNATE»

GLI ALTRI SQUALIFICATI - Una giornata di squalifica a Astori (Fiorentina), De Paoli (Chievo Verona), Kucka (Milan) e Muntari (Pescara) perché espulsi durante le partite. Un turno di stop ai giocatori che erano in diffida e che sono stati ammoniti: Conti e Freuler (Atalanta), Crisetig e Falcinelli (Crotone), Gobbi (Chievo Verona), Koulibaly (Napoli), Laxalt (Genoa), Murillo (Inter), Nestorovski (Palermo) e Parolo (Lazio).