Nicchi: «Sperimentazione Var, adesso si parte davvero»

ROMA - Gli esperimenti sull'uso della Var, la tecnologia video assistant replay «proseguiranno fino a fine campionato», poi «con l'inizio del prossimo campionato partiremo con la Var vera, effettiva. Quindi vedremo strada facendo quello che porterà di positivo perché, nonostante che parta una Var operativa, ci sono ancora tante cose da vedere nel reale e come vengono supportate dell'innovazione». Così il presidente Aia Marcello Nicchi al kick off della Figc in corso a Firenze. «Io sono molto fiducioso. Vedremo ora il protocollo Fifa finale e poi partiamo. L'attenzione poi - ha concluso - si sposterà sui registi...».

FISCHIETTI ROSA? - «Lasciamo finire i campionati. Fino ad oggi sono stati campionati belli, gli arbitri sono stati all'altezza, mancano poche partite di play-off che sono molto importanti ma vedo i ragazzi molto concentrati. - il bilancio della stagione di Nicchi e quanto al fatto che quest'anno non si sarebbe verificato nessun grande errore arbitrale - Devo toccare ferro... L'errore può sempre accadere ma dietro l'errore c'è sempre la volontà di non commetterlo. Poi vediamo». La Germania apre alle donne arbitro? «Noi è da tanto che siamo aperti al calcio femminile: abbiamo 1800 arbitri donne in un movimento che in questo senso non è partito da molti anni. Il fatto che ci siano queste aperture - dice Nicchi - è molto positivo perché incentiva le donne ed incoraggia a fare questa attività con molta professionalità».

