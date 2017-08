Serie A Atalanta-Roma 0-1, il tabellino

I dati della gara valida per la prima giornata di campionato

BERGAMO - La Roma vince in trasferta la gara contro l'Atalanta, all'Atleti Azzurri d'Italia: decide la marcatura di Kolarov. Giallorossi in vantaggio nella prima frazione di gioco, grazie al calcio ci punizione trasformato in gol da Kolarov al 31'. Nel finale di secondo tempo, Ilicic coglie un clamoroso palo al 42'.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Cristante (30' st De Roon), Freuler, Gosens; Kurtic (25' st Ilicic); Gomez, Petagna (13' st Cornelius). A disp. Rossi, Gollini, Caldara, Mancini, Castagne, Haas, Schmidt, Orsolini, Vido. All. Gasperini.



ROMA (4-3-3): Alisson; Peres (36' st Fazio), Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Defrel (29' st El Shaarawy), Dzeko, Perotti (40' st Pellegrini). A disp. Skorupski, Moreno, Nura, Gerson, Gonalons, Under, Tumminello. All. Di Francesco.



ARBITRO: Giacomelli di Trieste



MARCATORI: 31' pt Kolarov (R)



NOTE: Ammoniti: Toloi (A); Defrel, Nainggolan (R). Recupero: 0' pt, 5' st.