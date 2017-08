Serie A giudice sportivo, non ci sono squalificati. Multata la Juventus

Bianconeri puniti per aver ritardato l'inizio della gara contro il Genoa. Ammende anche per Bologna e Spal

ROMA - Nessun giocatore squalificato in serie A dopo le partite della seconda giornata di campionato. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha multato di 2.500 euro la Juventus "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti causa equipaggiamento non regolamentare di calciatori". Duemila euro di multa, invece, al Bologna "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti causa equipaggiamento non regolamentare di calciatore". Infine, millecinquecento euro di ammenda alla Spal "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti".

