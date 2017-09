Serie A Bologna-Napoli 0-3, il tabellino

I dati della sfida valida per la terza giornata di campionato

BOLOGNA - Il Napoli vince sul campo del Bologna con il punteggio di 0-3 nel posticipo della terza giornata di Serie A. Gol concentrati nella ripresa: a segno Callejon, Mertens e Zielinski.



BOLOGNA-NAPOLI 0-3: NUMERI E STATISTICHE



BOLOGNA (4-2-3-1): Mirante; Krafth, Maietta (13' st De Maio), Helander, Masina; Pulgar, Poli; Verdi, Palacio (32' st Petkovic), Di Francesco; Destro (28' st Krejci). A disp.: Da Costa, Ravaglia, Nagy, Gonzalez, Taider, Crisetig, Mbaye, Donsah, Okwonkwo. All.: Donadoni.



NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches (43' pt Albiol), Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho (32' st Diawara), Hamsik (17' st Zielinski); Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: Rafael, Sepe, Maggio, Maksimovic, Mario Rui, Rog, Giaccherini, Ounas, Milik. All.: Sarri.



ARBITRO: Giacomelli di Trieste.



MARCATORI: 21' st Callejon, 38' st Mertens, 43' st Zielinski.



NOTE: Ammoniti: Chiriches (N), Helander (B), Pulgar (B), Destro (B), Palacio (B), Verdi (B). Angoli: 7-5 per il Napoli. Recupero: pt 2', st 3'.