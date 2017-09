Serie A, giudice sportivo: Badelj squalificato. Multe per Lazio, Roma e Napoli

Un turno di stop per il centrocampista della Fiorentina. Pesanti ammente per biancocelesti e giallorossi

MILANO - Il giudice sportivo di Serie A, il dott. Gerardo Mastrandrea, ha reso note - in un comunicato ufficiale - le sanzioni a giocatori e società relative alla 5a giornata di campionato. Per quanto riguarda i calciatori c'è un solo squalificato ed è Badelj della Fiorentina: il centrocampista salterà il prossimo match (contro l'Atalanta domenica alle 20.45) a causa dell'espulsione rimediata nella sfida alla Juventus.

LE MULTE ALLE SOCIETÀ - Multe per quanto riguarda tre club: 10 mila euro alla Lazio, per il coro di discriminazione dei suoi tifosi nei confronti di quelli del Napoli, 3 mila ai partenopei per l'esposizione di uno striscione oltraggioso nel settore ospiti dell'Olimpico e 10 mila alla Roma, per lancio di petardi e bengala in campo da parte dei supporter giallorossi nella partita contro il Benevento.

