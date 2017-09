Serie A, Sampdoria-Milan 2-0: decidono Zapata e Alvarez

Apre l'attaccante colombiano approfittando del disastro difensivo del cugino Cristian, chiude l'ex trequartista dell'Inter appena entrato in campo. Per Montella si tratta del secondo ko in campionato

GENOVA - Da Zapata a Zapata. Il clamoroso errore di Cristian diventa un assist perfetto per Duvan: il difensore rossonero, nel tentativo di spazzare, regala il pallone al cugino della Samp che buca la porta di Donnarumma. Il 2-0 definitivo è invece opera di Alvarez che festeggia in pieno recupero con un sinistro che sa di carambola. Il Milan conosce la sua seconda battuta d’arresto in campionato (dopo il ko dell’Olimpico di due settimane fa) ed è costretto a inseguire Napoli e Juventus, che comandano a +6. La squadra di Giampaolo torna alla vittoria in seguito ai pareggi con Verona e Toro in attesa di recuperare il match contro la Roma. A inizio gara il Var annulla giustamente un rigore ai blucerchiati: il tocco di Kessié sul cross di Strinic è giudicato regolare.

SUBITO VAR - Montella sceglie Suso-Kalinic come tandem offensivo, Giampaolo invece si affida alla coppia formata da Quagliarella e Zapata con Ramirez che torna titolare dopo la trasferta di Verona e si posiziona alle loro spalle. C’è bisogno dell’intervento del Var già dopo quattro minuti: il cross dal fondo di Strinic rimbalza sul braccio di Kessié e Valeri indica il dischetto. Ma la moviola gli chiarisce le idee perché il braccio del centrocampista ivoriano è attaccato al corpo. Il primo tempo è quasi interamente di marca Samp: Zapata svetta in area sul corner di Torreira e sfiora il palo lontano al 17’ mentre poco dopo la mezz’ora se ne va in campo aperto lasciando partire un rasoterra che viene respinto in maniera provvidenziale dall’altro Zapata, Cristian. Il forcing della squadra di Giampaolo continua con il destro di Praet – ribattuto da Bonucci – e con la conclusione di Torreira, che finisce di poco a lato. Scontro nel finale tra Puggioni e Ricardo Rodriguez: il terzino svizzero rischia di far male al portiere entrando a gamba tesa nel tentativo di arrivare sul pallone. La ripresa non porta nessun cambio. Il Milan prova ad alzare il baricentro, ma la svolta tanto sperata non sembra arrivare. Kalinic non punge, la Samp si chiude splendidamente e le chance rossonere faticano ad arrivare. Se poi si aggiungono pure i disastri difensivi, il gioco è fatto. Succede infatti che Cristian Zapata perda il pallone, regalandolo di testa al cugino Duvan che tutto solo non può far altro che spingerlo in rete (72’) battendo Donnarumma e sbloccando il match in proprio favore. Le mosse di Montella si chiamano Calhanoglu e Cutrone: fuori Bonaventura e Suso. Poca roba, la porta di Puggioni resta inviolata e Ferrero inizia il suo solito show in tribuna. Finisce con la firma di Alvarez, che entra in campo e dopo pochi secondi infila la porta avversaria con un diagonale chirurgico.