Serie A, Milan-Roma 0-2: decidono Dzeko e Florenzi

ROMA - La Roma c'è. Questo è il titolo che voleva Di Francesco, e ora lo può leggere. Ha dovuto dare un dispiacere a un fratello, ma la posta in palio era troppo preziosa. Eusebio ha battuto Montella, e si è portato a casa tre punti che tengono la Roma aggrappata al gruppo di testa. Una sola sconfitta in campionato, contro l'Inter di Spalletti, e una gara da recuperare: -6 dalla vetta. Serie A, Milan-Roma 0-2: super Dzeko e Florenzi Una distanza colmabile, il messaggio al campionato è lanciato dopo questa vittoria ottenuta da grande squadra. La Roma ha saputo soffrire e si è presa la partita proprio nel momento in cui il Milan stava spingendo di più. Decima vittoria consecutiva in trasferta per i giallorossi che vanno a segno con regolarità da 27 gare in campionato. Eguagliato il record del 2006. Montella invece si deve piegare ancora alla Roma: non è mai riuscito a batterla in campionato. Aveva detto che sentiva aria di svolta dopo la partita vinta all'ultimo con il Rijeka in Europa League, ma il campo non gli ha dato ragione. Il Milan incassa la terza sconfitta in campionato, la seconda consecutiva dopo quella con la Samp, ma la prima in casa: A San Siro ne aveva vinte tre su tre finora. Sorride la Roma. Sorride Florenzi, che torna al gol in serie A dopo 546 giorni: l'ultimo lo aveva realizzato nel derby dell'aprile 2016. Sorride Dzeko, che timbra il cartellino per la quarta gara consecutiva in campionato e sale a quota sette gol in sei partite. Sorride anche Alisson, che tiene la porta ancora inviolata: è la quarta gara su sei in campionato, segno che anche la difesa funziona.

GUARDA LE FOTO DEL MATCH



GARA BLOCCATA - Senza Defrel e Perotti, Di Francesco scioglie l'unico dubbio di formazione preferendo Florenzi a Gengiz Ünder come esterno in attacco. In difesa torna Fazio al posto di Juan Jesus. Montella sulla destra preferisce Borini ad Abate. In attacco André Silva vince il ballottaggio con Suso e Cutrone. Entrambe le squadre sentono l'importanza della partita che è bloccata tatticamente e molto equilibrata. La Roma aggredisce gli avversari con il pressing alto da subito, ma il Milan è ben messo in campo e tiene botta. Con il passare dei minuti i rossoneri costringono la squadra di Di Francesco ad abbassarsi, ma non riescono a impensierire Alisson se non con un paio di tiri da fuori di Calhanoglu e Kessie. L'occasione più importante del primo tempo è un tiro di Strootman da lunga distanza con Donnarumma fuori dai pali, che non centra lo specchio. L'olandese poco dopo si infortuna e lascia il posto a Pellegrini, che si fa vedere con una percussione in area conclusa da un tiro troppo debole.



DZEKO E FLORENZI GOL - Nel secondo tempo la partita non si sblocca, ma sale il nervosismo. Dzeko al 51' si prende il giallo per una protesta troppo veemente dopo un contatto con Bonucci giudicato regolare da Banti. Il Milan spinge e osa di più, ma l'occasione più grande per passare in vantaggio ce l'ha la Roma: al 61' Pellegrini in verticale trova il corridoio giusto per Florenzi, che però si fa ipnotizzare da Donnarumma. Dopo un minuto è Alisson a negare il gol a Bonucci con una grande parata. È il primo tiro nello specchio dopo 180 minuti in campionato per il Milan, che prende coraggio e poco dopo ci riprova con Kalinic bravo a girarsi e concludere: Alisson è ancora attento. Di Francesco vede la sua Roma soffrire e chiede più intensità soprattutto ai centrocampisti. I giallorossi risolvono i problemi con un gran tiro di Dzeko da fuori che beffa Donnarumma grazie a una deviazione forse decisiva di Romagnoli. Il Milan prova a rispondere con un tiro di Andrè Silva da fuori area che esce di poco. Al 75' però la Roma raddoppia con Florenzi che trova la deviazione vincente dopo una respinta di Donnarumma su Nainggolan. Il Milan crolla al tappeto all'80', quando Calhanoglu si prende il secondo giallo e lascia la squadra in dieci. Roma c'è, il Milan no.

MILAN-ROMA 0-2, LE STATISTICHE