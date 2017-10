1 di 8 Successiva

ROMA - Roma-Napoli sarà una sfida d'alta quota con vista scudetto. Ci sono tanti, tantissimi motivi per non perdersi una partita fra squadre in grande forma. I giallorossi saranno chiamati a non perdere ulteriore terreno dagli azzurri che volano in testa al campionato a punteggio pieno (sette match, altrettante vittorie). In attesa del fischio d'inizio sono tante le curiosità legate alle due squadre che forse non conoscete. Ve ne diciamo sette.