Serie A, Fiorentina-Udinese 2-1: decide Théréau con una doppietta

FIRENZE - La Fiorentina torna a vincere. La squadra di Pioli, nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A, supera di misura 2-1 l'Udinese, grazie alla doppietta dell'ex di Théréau; non basta il gol di Samir ad evitare la sesta sconfitta per gli uomini di Del Neri. I ragazzi di Pioli tornano al successo dopo 3 turni, nei quali avevano raccolto solo un pareggio e due sconfitte. L’ultimo trionfo era arrivato proprio in casa contro il Bologna (2-1).

LE SCELTE - Pioli non cambia nulla rispetto all'ultima uscita contro il Chievo, confermando i canonici undici titolari. Benassi interno di centrocampo a tre con Veretout e Badelj in cabina di regia. In avanti il trio composto da Théréau, Simone e Chiesa. Nell'Udinese c'è il ritorno in campo preannunciato di Widmer da terzino destro, l'unica vera novità è a centrocampo: a sorpresa gioca il ceco Barak al posto di Hallfredsson.

SBLOCCA THEREAU - Prime fasi di gioco che vedono diverse imprecisioni da parte delle due squadre in fase di possesso. Poi esce bene la Fiorentina. Solo un palo colpito da Théréau e un gol annullato ad Astori per fuorigioco impediscono al risultato di cambiare. Ma al 29' si sblocca grazie a Théréau che, però, esulta con moderazione visto che è l'ex della gara. Nasce tutto dalla spinta di Chiesa a destra. Sterzata interna e cross con il mancino, sul quale Simeone arriva prima di Widmer di testa. Il rimpallo libera l'attaccante a centro area per una battuta facile facile. Passano pochi minuti ed i padroni di casa potrebbero portarsi sul 2-0 ma ancora una volta è il palo a fermare la squadra di Pioli.

ANCORA THEREAU - Del Neri prova a cambiare le carte in tavola, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva. Doppio cambio: fuori Widmer e Lasagna dentro rispettivamente Adnan e Matos (altro ex). Anche se i molti problemi continuano ad arrivare dal centrocampo. E, infatti, proprio da uno straordinario veretout arriva il raddoppio dei padroni di casa al 58'. Il centrocampista scippa il pallone a de Paul, lo salva sulla linea e strappa in avanti. Progressione devastante e destro da fuori: Bizzarri tutt'altro che perfetto, arriva Théréau che infila per la seconda volta in rete realizzando la sua prima doppietta in maglia viola.

ACCORCIA SAMIR - L'Udinese reagisce e, nonostante il gol annullato a De Paul per fuorigioco di Maxi Lopez confermato anche dal VAR, alla fine riesce ad accorciare le distanze. Sul traversone di De Paul, Astori non interviene, Simeone è in ritardo e Samir batte Sportiello senza alcun disturbo. La Fiorentina trema ma soprattutto, il dato che farà riflettere il tecnico viola è l'ennesima rete subita in campionato: la numero 11. Il gol, però, non basta ad evitare il ko dopo il largo successo nell'ultimo turno di campionato (4-0 alla Sampdoria).

