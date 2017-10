Caso Anna Frank, Gabrielli: «Fatto vomitevole che qualcuno si sia stupito»

ROMA - Il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha commentato la questione degli antisemiti affissi da alcuni ultras laziali in curva sud durante Lazio-Cagliari: «Questa è vomitevole ed è ancora più vomitevole che qualcuno si sia stupito per il clamore che ha suscitato. Non si possono irridere certe tragedie sono un culture dell'ironia e dello sfottò ma un conto è l'ironia e un conto sono le cose serie. La tragedia del popolo ebraico, della Shoah e il fatto che possano essere utilizzate anche solo lontanamente come oggetto di scherno mi provoca dolore fisico».

BARRIERE - Il Capo della Polizia Franco Gabrielli è stato protagonista di un'aspra querelle a Roma con le due tifoserie ultras di Roma e Lazio per via della decisione, quando era Prefetto, di far costruire delle barriere divisorie all'interno delle due curve dello stadio Olimpico.