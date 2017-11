Serie A, Inter-Torino 1-1: Eder risponde a Iago Falque

MILANO – Un lampo di Eder, aiutato dalla combinazione tra Perisic e Icardi, permette a Spalletti di riprendere il Torino a poco più di dieci minuti dal termine. L’anticipo domenicale di San Siro tra l’Inter e la squadra di Mihajlovic si chiude sull’1-1: Iago Falque apre i conti con una giocata straordinaria al 59’, poi l’ex attaccante della Samp (da poco entrato in campo) ristabilisce la parità mettendo in rete da pochi passi l’assist del bomber argentino. Nel finale l’Inter ha anche l’opportunità di strappare i tre punti, ma la violenta conclusione di Vecino si stampa sulla traversa: adesso è quota 30 e c’è il rischio di assistere al sorpasso di Juventus e Lazio.

Serie A, Inter-Torino: il film della partita LE SCELTE – Spalletti non cambia e per la quinta partita di fila schiera la stessa formazione: Nagatomo e D'Ambrosio sugli esterni difensivi al fianco della coppia Skrianiar-Miranda. In mediana Gagliardini e Vecino, poi Borja Valero trequartista con Perisic e Candreva e Icardi unica punta. Nessuna sorpresa per il Torino di Mihajlovic. È 4-3-3, in campo Belotti con Iago Falque e Ljajic. Esordio per Burdisso.

MIRACOLI DI SIRIGU E HANDANOVIC - Le ambizioni nerazzurre si manifestano in modo netto sin dai primi minuti quando la rapacità di Icardi non arriva per un soffio alla deviazione sottoporta sul cross di Candreva. Gli assalti dell’Inter partono sempre dagli esterni, quelli del Toro hanno per protagonista Baselli che si lascia andare a una doppia conclusione che impensierisce Handanovic. L’intensità della gara non cala, la pioggia da un po’ di tregua e Gagliardini e Vecino scrivono a penna i propri nomi sugli almanacchi delle occasioni. Al 38’ inizia il festival dei portieri: Sirigu si supera con un super riflesso sul tentativo ravvicinato di Skriniar e poco prima della fine del primo tempo il collega interista dice di no al colpo di testa di Baselli, bravissimo a incrociare sul secondo palo.