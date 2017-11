Derby Roma-Lazio, le scelte di Di Francesco e Inzaghi

1 di 3 Successiva

ROMA - Mancano soltanto due giorni al derby. I tifosi di Lazio e Roma hanno vissuto in questi giorni la stessa grande delusione della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, così come i laziali Immobile e Parolo, e i romanisti Florenzi e De Rossi. Il derby è l'occasione per cercare di gettarsi alle spalle questa disfatta. La mente allora piano piano torna sul campionato, e il derby non è una partita come le altre né per i tifosi, né per i giocatori. Di Francesco ha rivelato che da giocatore è stata l'unica gara in cui gli tremavano le gambe. Ora si appresta a viverlo per la prima volta da allenatore. Per Inzaghi invece non è il primo, ma è comunque molto sentito. In palio ci sono punti pesanti per non perdere terreno rispetto al gruppo di testa. Ecco come se la giocheranno i due allenatori.