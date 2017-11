Napoli-Juventus, al San Paolo già 50 mila biglietti venduti

NAPOLI - Grande attesa e pubblico delle grandi occasioni. Non sarà un normale Napoli-Juventus quello che si giocherà venerdì 1 dicembre al "San Paolo". Con una vittoria la squadra di Sarri potrebbe legittimare il primo posto solitario in classifica e soprattutto allontanare una diretta concorrente, che finirebbe a -7.

TUTTO ESAURITO - I tifosi del Napoli lo sanno e per questo, ora dopo ora, prosegue la corsa per accaparrarsi un biglietto per la partita, nonostante si giochi di venerdì. Sono già 50.000 gli spettatori che hanno il tagliando in tasca. Il club azzurro ha infatti comunicato che, finora, sono circa 50.000 i biglietti venduti, compresa la quota abbonati, che a Napoli da anni è particolarmente bassa e conta solo 6.000 fedelissimi. Per il big match contro i bianconeri ci sarà quindi il tutto esaurito e, verosimilmente, si andrà verso un record d'incasso.