Serie A Lazio-Torino 1-3, il tabellino

ROMA - La Lazio cade in casa con il Torino con il punteggio di 1-3. Primo tempo a reti inviolate ma che si chiude con l'acuto: prima la Lazio chiede un rigore, non concesso, per un tocco di mano in area di Iago Falque, poi Immobile rimedia un cartellino rosso per un fallo di reazione su Burdisso, rilevato dal Var. Nella ripresa, il Torino passa con Berenguer e raddoppia con Rincon. La Lazio accorcia con Luis Alberto, ma subito dopo Edera, appena entrato, firma il tris granata. Nel finale, biancocelesti in 9: Luis Alberto non ce la fa e lascia il campo, a cambi esauriti.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos (10' st Basta), de Vrij, Radu; Marusic (10' st Felipe Anderson), Parolo, Leiva (13' st Caicedo), Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp. Vargic, Guerrieri, Patric, Wallace, Luiz Felipe, Murgia, Lukaku, Jordao, Palombi. All. Simone Inzaghi



TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon (40' st Acquah), Valdifiori, Baselli (30' st Obi); Iago Falque (25' st Edera), Belotti, Berenguer. A disp. V. Milinkovic, Ichazo, Lyanco, Moretti, Barreca, Fiordaliso, Kone, Boye, De Luca. All. Sinisa Mihajlovic



ARBITRO: Giacomelli di Trieste

MARCATORI: 9' st Berenguer (T), 19' st Rincon (T), 24' st Luis Alberto (L), 28' st Edera (T)



NOTE: Espulso al 46' pt Immobile (L), per fallo di reazione. Ammoniti: Milinkovic-Savic (L); N'Koulou (T). Recupero: 5' pt, 2' st.