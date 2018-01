La Lega di Serie A ha disposto che il recupero della 12ª giornata si giochi alle 18.30 anziché alle 19 come stabilito in precedenza

ROMA - Variazione di orario per Lazio-Udinese, recupero della 12ª giornata del campionato di Serie A. La Lega di Serie A ha disposto che la sfida dell'Olimpico, in programma il prossimo 24 gennaio, si giochi alle 18.30 anziché alle 19 come stabilito in precedenza.

