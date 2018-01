Lazio-Chievo 5-1, Milinkovic-Savic show, Inzaghi cala il pokerissimo

Doppietta per il serbo alla centesima gara in biancoceleste. In gol anche Luis Alberto, Pucciarelli, Bastos e Nani. Infortunio per Immobile

ROMA - Non poteva esserci modo migliore per festeggiare le 100 partite con la Lazio. Milinkovic-Savic confeziona un pomeriggio da sogno infiocchettando una splendida doppietta che spegne la resistenza di un Chievo troppo fragile in difesa. Il 5-1 alla squadra di Maran è il quinto risultato utile consecutivo per i biancocelesti che mercoledì potranno fare un altro salto in classifica sfruttando il recupero con l'Udinese.

INIZIO LENTO - Il match si apre con il problema muscolare di Immobile che al 6' sente un dolore al quadricipite destro dopo un tiro ma rimane in campo. Al 9' Parolo tenta il cross dalla trequarti e coglie la parte alta della traversa con Sorrentino in totale controllo. La partita scorre sui binari della noia fino al 19' quando Marusic svetta sul secondo palo e chiama Sorrentino alla deviazione sopra la traversa. L'episodio accende il ritmo della contesa: passano pochi secondi e il portiere del Chievo è reattivo nel disinnescare il tentativo di Immobile.

TRE GOL IN 9 MINUTI - Al 23' la Lazio sblocca il match grazie a un'iniziativa travolgente di Marusic che affonda con facilità sulla destra: il montenegrino non si fa ingolosire dal tiro e serve Luis Alberto all'indietro. Bani devia la conclusione dello spagnolo che infiocchetta il suo 7° gol in campionato. La replica del Chievo è subitanea: i padroni di casa sono distratti dopo il vantaggio e Pucciarelli trafigge Strakosha capitalizzando il lancio di Radovanovic e l'amnesia di Bastos. La parità dura solo 6 minuti: al 31' Milinkovic-Savic scarica un destro preciso ma non irresistibile sul primo palo e beffa Sorrentino, non esente da colpe.

Lazio-Chievo 5-1, Milinkovic-Savic festeggia le 100 presenze con una doppietta IMMOBILE KO - Poco dopo Immobile si arrende all'infortunio dei primi minuti e lascia il posto a Felipe Anderson. Il numero 10 si dimostra subito molto intraprendente e al 42' prova a calare il tris con un destro schermato da Sorrentino. Dopo un'altra occasione di Marusic (colpo di testa sull'esterno della rete), il primo tempo tramonta con un episodio controverso: Abisso indica il dischetto per un contatto in area su Stepinski ma dopo aver rivisto l'episodio con il Var, non concede il rigore agli ospiti.

LA RIPRESA - Dopo un primo tempo troppo rinunciatario, il Chievo prova a cambiare marcia a inizio ripresa con Pucciarelli che costringe Strakosha alla respinta in angolo. Al 52' un clamoroso errore di Wallace spiana la strada al gol del pareggio di Stepinski: il polacco si presenta davanti al portiere ma spara sull'esterno della rete. La Lazio si desta al 59': sul cross di Marusic, Parolo tenta la stoccata di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

MILINKOVIC SHOW - La Lazio fatica ad arginare la verve degli ospiti ma nel momento più delicato si aggrappa al suo fuoriclasse per calare il tris: Lucas Leiva illumina in verticale Milinkovic-Savic che colpisce di sinistro al volo bucando Sorrentino sul primo palo. Sono 7 i gol in campionato per il giocatore serbo che non aveva ancora segnato all'Olimpico in questa stagione. Nel finale partecipano alla festa anche Bastos e Nani: il difensore angolano colpisce all'83' con la complicità della deviazione di Tomovic mentre l'attaccante portoghese completa il pokerissimo affrescando un destro da fuori. Anche senza Immobile, la Lazio si conferma macchina da gol: prima della pausa aveva rifilato 5 reti alla Spal e ora dopo 2 settimane riserva lo stesso trattamento al Chievo. Con un biglietto da visita da 53 reti in 20 partite, la Champions League diventa un obiettivo sempre più credibile.