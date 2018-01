Lazio-Udinese, la moviola: Radu, niente rigore

ROMA - Nel primo tempo l'episodio che fa discutere arriva al minuto 27 in area della Lazio. Il contropiede dell’Udinese porta Perica al tiro e Radu, in chiusura, scivola per evitare il gol: il pallone calciato dall’attaccante bianconero colpisce prima l’addome del difensore biancoceleste e poi sfiora la mano destra che è a terra e serve da appoggio al romeno.

TRIS LAZIO ALL'UDINESE

Lazio-Udinese 3-0, Inzaghi da record: festa all'Olimpico

L’Udinese protesta ma Banti sceglie bene e fa continuare il gioco. Nella ripresa, dopo 9 minuti, Parolo interviene da dietro su Larsen che è in area e ha il pallone tra i piedi: il contrasto da dietro del laziale, mentre il bianconero sta tentando di controllare, è visionato dal Var che tramite messaggio radio chiede un attimo all’arbitro per poi decidere che non si tratta di rigore.