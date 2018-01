Serie A Milan-Lazio, probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv

MILANO - Oggi alle 18 Milan e Lazio si affrontano nella gara valevole per la ventiduesima giornata di campionato. In casa Lazio, Immobile non è stato convocato. Il Milan viene da due vittorie consecutive in campionato: non ne trova tre di fila in Serie A dalla scorsa stagione (febbraio-marzo 2017). In casa Lazio, un solo ko in trasferta (nel derby), per il resto otto successi e due pareggi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All.: Gattuso.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Felipe Anderson. All.: Inzaghi

TV: Sky 1, Sky Sport 1, Supercalcio, Mediaset Premium Sport