Serie A Roma-Benevento 5-2, il tabellino

I giallorossi si scatenano contro l'ultima in classifica nel posticipo della 24a giornata

ROMA - La Roma batte 5-2 il Benevento e si porta al quarto posto in classifica, scavalcando la Lazio. All'Olimpico i campani passano in vantaggio con Guilherme, Fazio pareggia e nel secondo tempo segnano Dzeko e poi Under con una doppietta. Brignola fa il 4-2, Defrel chiude il match con il definitivo 5-2 su calcio di rigore.

ROMA-BENEVENTO 5-2: NUMERI E STATISTICHE

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Gerson, Strootman; Under (37’ st De Rossi), Perotti (44’ st Schick), El Shaarawy (11’ st Defrel); Dzeko. A disposizione: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Bouah, Marcucci, Riccardi, Defrel. Allenatore: Di Francesco

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Letizia (27’ st Sagna), Djimsiti, Costa, Venuti; Viola, Sandro, Djuricic (33’ st Del Pinto); Guilherme, Brignola, D’Alessandro (15’ st Lombardi). A disposizione: Brignoli, Tosca, Billong, Sagna, Memushaj, Del Pinto, Parigini, Lombardi, Iemmello, Diabatè, Coda, Gyamfi. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

MARCATORI: 7’ pt Guilherme (B), 26’ pt Fazio (R), 14’ st Dzeko (R), 17’ st e 30’ st Under (R), 31’ st Brignola (B), 45' +2 st Defrel (R) su rig.

NOTE: Ammoniti: -. Angoli: 10-3 per la Roma. Recupero: 2’ pt, 3’ st