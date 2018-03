Serie A Milan-Chievo 3-2, il tabellino

MILANO - Il Milan batte in rimonta il Chievo a San Siro. Dopo aver trovato il vantaggio con Calhanoglu, i rossoneri hanno incassato i gol di Stepinski e Inglese; la vittoria è arrivata nella ripresa grazie alle reti di Cutrone e André Silva.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Borini (15’ st André Silva), Bonucci, Zapata, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (39’ st Musacchio), Çalhanoglu. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Mauri, Conti, Gustavo Gómez, Montolivo, Antonelli, Locatelli, Tsadjout, Tiago Dias. Allenatore: Gattuso

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Jaroszynski, Bani, Tomovic, Cacciatore; Depaoli (42’ st Pellissier), Radovanovic, Castro; Giaccherini (26’ st Hetemaj); Inglese (31’ st Birsa), Stepinski. A disposizione: Seculin, Confente, Dainelli, Rigoni, Cesar, Gobbi, Pucciarelli, Bastien. Allenatore: Maran

ARBITRO: Mariani di Roma

MARCATORI: 10’ pt Calhanoglu (M), 33’ pt Stepinski (C), 34’ pt Inglese (C), 7’ st Cutrone (M), 37’ st André Silva (M)

NOTE: al 45' + 3 st Sorrentino (C) para un rigore a Kessie (M). Ammoniti: Kessie (M), Biglia (M), Calhanoglu (M), Jaroszynski (C), Giaccherini (C), De Paoli (C), Stepinski (C), Cacciatore (C). Angoli: 10-1 per il Milan. Recupero: 0’ pt, 7’ st

