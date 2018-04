ROMA - Archiviati i recuperi dell'ottava giornata di ritorno, il giudice sportivo della Serie A ha fermato per un turno otto giocatori. Tra di loro c'è il nome di Federico Chiesa che quindi salterà Roma-Fiorentina, gara in programma sabato alle 18 dentro le mura dell'Olimpico. Una giornata anche per Adjapong (Sassuolo) Magnanelli (Sassuolo), Andreolli (Cagliari), Ceppitelli (Cagliari), Letizia (Benevento), Rincon (Torino) e Cacciatore (Chievo).

TUTTO SULLA SERIE A

CALENDARIO SERIE A