Cagliari-Udinese 2-1: nona sconfitta consecutiva per Oddo

CAGLIARI - Era la sfida tra due delle squadre più in crisi del campionato. Tre sconfitte consecutive per il Cagliari, addirittura otto per l'Udinese, in crollo verticale in classifica. Il 2-1 del Sardegna Arena, maturato nel finale grazie a un colpo di testa di Ceppitelli, fa sorridere i padroni di casa e l'allenatore Lopez, che non aveva escluso il suo esonero in caso di sconfitta. La salvezza certa è ancora lontana ma i tre punti sono un toccasana per il morale. I friulani invece dovranno incredibilmente cominciare a guardarsi le spalle. Cagliari-Udinese, Fofana vomita in campo

VANTAGGIO INUTILE - E pensare che l'Udinese era addirittura passata in vantaggio nel primo tempo con un gol di Lasagna, abile ad appoggiare in rete e a finalizzare al meglio l'assist di Barak, dopo una grande azione. Vantaggio che era arrivato all'11' ma che è durato meno di un quarto d'ora: al minuto 21' infatti il Cagliari trova il pareggio grazie a Pavoletti, il più lesto di tutti a ribadire in rete dopo il palo di Cigarini. Cagliari-Udinese, Giacomelli scivola e cade

MALORE PER FOFANA: TUTTO OK - Primo tempo sostanzialmente a favore dei padroni di casa, che anche nella ripresa cercano la vittoria con più convinzione fino al gol della vittoria di Ceppitelli: all'84' il suo colpo di testa sull'angolo di Cossu è vincente. Da segnalare durante il match, un malore per il centrocampista friulano Fofana, che nonostante il vomito è rimasto in campo fino alla fine dopo essere stato soccorso. Curioso scivolone per l'arbitro Giacomelli, immortalato dalle telecamere.

Cagliari-Udinese 2-1: cronaca, statistiche, tabellino