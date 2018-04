Serie A, il Chievo rallenta la corsa del Torino. Bessa lancia il Genoa

ROMA - Dopo 3 vittorie consecutive si ferma la corsa del Torino che non va oltre lo 0-0 sul campo del Chievo al termine di un match con pochissime emozioni. Dopo 50'' azione subito pericolosa del Torino: al termine di una manovra corale, la palla arriva ad Ansaldi, il cui tiro-cross però è completamente sbagliato. La prima occasione del Chievo è originata da un retropassaggio avventato di Burdisso che di testa tocca per Sirigu costringendolo a un intervento inaspettato. Sul fronte opposto il Torino al 15' colpisce un palo clamoroso con Ansaldi: l'ex interista scarica un destro potente dopo aver bypassato facilmente due avversari. Passano 5 minuti e Belotti sciupa un bel servizio di Ljajic angolando troppo il sinistro a 10 metri dalla porta.

CHIEVO MEGLIO NELLA RIPRESA - Nella ripresa sale il battito cardiaco del Chievo e al 60' Bani sfiora il vantaggio con un colpo di testa su corner battuto da sinistra. Al 71' prova a sbloccarsi Baselli che sprigiona un destro potente ma impreciso nel tentativo di ritrovare una rete che gli manca dalla gara d'andata con i clivensi. Passano 5 minuti e un'occasione colossale capita sul piede di Cacciatore: Sirigu pasticcia in uscita su Stepinski e lascia la porta sguarnita ma l'ex giocatore della Sampdoria dopo il controllo di destro spara fuori di sinistro. A meno di 3 minuti dalla fine il Chievo rimane in 10 per il fallo da rosso diretto di Bani su Bonifazi. La squadra di Maran soffre in inferiorità numerica ma Sorrentino al 91' sbarra la strada al tentativo violento di Ljajic. La frenata allontana il sogno europeo del Toro mentre i veneti possono sorridere per la seconda prova solida dopo quella di Napoli.

Chievo-Torino 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

MEDEIROS PROTAGONISTA - Seconda vittoria interna consecutiva per il Genoa che pur soffrendo a tratti riesce a sbrigare la pratica Crotone e allunga a +11 sulla salvezza. Al 18' la squadra di Ballardini culla per qualche secondo l'idea di battere un rigore ma Irrati, dopo aver sanzionato il fallo di Cordaz su Medeiros, cambia idea con il Var e ammonisce il portoghese. Var protagonista anche al 28' quando Bessa timbra di testa il gol del vantaggio rossoblù: sull'asse di Medeiros, il prodotto del vivaio è in linea con l'ultimo difensore e trova la sua prima gioia con la maglia del Genoa. Irrati chiede conferma all'addetto Var e poi indica il cerchio di centrocampo. Il Crotone reagisce subito ma al 40' è ancora Medeiros a provarci con un sinistro indirizzato all'incrocio che va vicino al bersaglio.

RICCI VICINO AL GOL - Nel secondo tempo i calabresi prendono le redini della contesa ma devono aspettare il finale per rendersi davvero pericolosi: Ricci, che a gennaio è passato dal Genoa al Crotone, colpisce un palo clamoroso al 79' su assist di Martella. La replica è affidata a Cofie che ha tempo e spazio per colpire con il destro nel cuore dell'area ma il suo tiro tramonta sull'esterno della rete. All'87' succede di tutto: Cordaz riesce a murare la conclusione di Bertolacci che poi sugli sviluppi dell'azione ci riprova e colpisce la traversa. Con questa sconfitta gli uomini di Zenga confermano la loro allergia alla trasferta dove ora hanno una serie aperta di 4 sconfitte.

Genoa-Crotone 1-0: cronaca, tabellino e statistiche