Lazio-Roma, tutto pronto per il derby. Le ultime sulle due squadre

ROMA - La grande notte del derby. La giornata di campionato di serie A sarà chiusa dalla grande sfida fra Lazio e Roma che quest’anno vale un posto nella prossima Champions. Le squadre di Inzaghi e Di Francesco arrivano alla supersfida a pari punti in classifica, con l’Inter terzo incomodo nella lotta per il terzo e quarto posto. E’ stata una settimana diversa per le due squadre romane. La Roma è stata grande protagonista in Champions League con il tris al Barcellona che è valso la qualificazione a una storica semifinale. De Rossi e compagni arrivano alla sfida con il morale alle stelle, a differenza della Lazio che è reduce dall’incredibile eliminazione in Europa League. Ai biancocelesti resta ora la corsa a un posto in Champions, una corsa che passa dal derby con la Roma. Per la sfida sono attesi 55mila spettatori.

QUI LAZIO - Inzaghi dovrebbe schierare la Lazio con il 3-5-2. In difesa Luiz Felipe con De Vrij e Radu. A centrocampo il tecnico sceglie Marusic sull'out destro e Lulic su quello sinistro. Al centro Leiva a dettare i tempi, con Milinkovic-Savic e Parolo pronti a pungere. Davanti la coppia Immobile-Felipe Anderson.

INZAGHI: «GIOCHEREMO UNA GRANDE PARTITA»

QUI ROMA - Florenzi e Manolas, infuenzati, sono convocati ma non al meglio. Bruno Peres potrebbe giocare al posto dell'italiano. Si va verso una conferma del modulo usato con il Barcellona, il 3-4-3 con Nainggolan e Dzeko sicuri in attacco. A completare il terzetto Schick, che dovrebbe essere ancora preferito a Under.

DI FRANCESCO: «UNA PARTITA CHE VALE DOPPIO»

SICUREZZA - Nei giorni scorsi numerosi gli incontri di pianificazione in vista del derby di domenica. Il Questore Marino ha incontrato il presidente della Lazio Claudio Lotito ed il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni, con i quali è stato fatto un punto di situazione. Al centro, l'obiettivo comune di garantire una giornata all'insegna dello sport e della correttezza, per uno degli incontri più sentiti della stagione.