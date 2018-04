Fiorentina-Napoli, altri 2.600 biglietti in vendita

FIRENZE - Settore ospiti già esaurito, ma i tifosi del Napoli saranno anche in altri settori dell'Artemio Franchi domenica pomeriggio per la sfida con la Fiorentina (ore 18). Il club viola, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver messo a disposizione (da domani alle 10) altri 2.600 biglietti per i tifosi, a patto che siano residenti in Toscana. Si tratta di tagliandi di Tribuna Coperta (800) e Tribuna Maratona (1.800). Solo i possessori della tessera del tifoso della Viola, invece, potranno accedere in Curvia Fiesole e in Curva Ferrovia. Un mese di calcio: tutti gli appuntamenti da non perdere

IL COMUNICATO

A seguito della riunione con gli Organi competenti, ad esclusione dei biglietti del settore ospiti già esauriti, e dopo aver constatato l'effettiva disponibilità rimanente, a partire dalle ore 10 di domani sarà possibile acquistare i biglietti secondo le modalità di cui sotto:

• Tribuna Coperta: 800 tagliandi, in vendita ai tifosi fidelizzati della Fiorentina ed ai non fidelizzati residenti nella regione Toscana, presso le rivendite TicketOne della Toscana, dalle ore 10 di domani venerdì 27 aprile e fino alle ore 19.00 di sabato 28 aprile;

• Tribuna Maratona: 1800 tagliandi in vendita ai tifosi fidelizzati della Fiorentina ed ai non fidelizzati residenti nella regione Toscana, presso le rivendite TicketOne della Toscana, dalle ore 10 di domani venerdì 27 aprile e fino alle ore 19.00 di sabato 28 aprile;

• Curva Fiesole e Curva Ferrovia: riservate ai soli tifosi fidelizzati della Fiorentina fino alle ore 13.00 di domenica 29 aprile, esclusivamente presso le rivendite ufficiali ACFFiorentina e coordinamenti (ACCVC e ATF).

La Fiorentina ricorda ai tifosi ospiti, al fine di rendere più celere l’afflusso all’impianto sportivo e agevolare le operazioni di sicurezza, che e' obbligatorio essere in possesso della tessera del tifoso, e per tutti gli altri settori e' necessario un documento valido di riconoscimento. In assenza di detti documenti non sarà consentito l'accesso allo stadio.

Informazioni utili per i tifosi ospiti

II tifosi del Napoli che giungeranno in auto dovranno uscire al casello “Firenze Sud” da dove saranno indirizzati verso lo stadio. Si ricorda che l'uscita dallo stadio sarà consentita dopo il completo deflusso dei tifosi della Fiorentina, pertanto confidiamo nella pazienza, in quanto l'elevata presenza di pubblico potrebbe portare un po' di ritardo nelle operazioni. L’eventuale servizio di navetta per la stazione Santa Maria Novella sarà garantito, per i soli tifosi presenti nel settore ospiti. I tifosi del Napoli potranno parcheggiare nell’area a loro destinata nei pressi del settore ospiti, fino al raggiungimento della capienza, superata la stessa saranno indirizzati presso il parcheggio scambiatore di viale Carlo Alberto dalla Chiesa dove vi saranno le navette per il trasferimento allo stadio. Richieste di striscioni, megafono e tamburo, da parte dei tifosi ospiti (esclusivamente nel proprio settore) dovranno pervenire entro le ore 18 di domani venerdì 27 aprile. Oltre tale orario non sarà autorizzato l'ingresso. Non sono ammessi tamburi e megafoni nella Tribuna Coperta e nella Tribuna Maratona. Certi che quanto sopra sara' utile affinché lo spettacolo possa svolgersi nel migliore dei modi la Fiorentina invitando ad annotare le informazioni, augura a tutti i tifosi una domenica all'insegna del divertimento e della correttezza, come consuetudine.