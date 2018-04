Inter-Juventus, è record di incasso in Italia

MILANO - Ora è ufficiale: la gara di sabato sera tra Inter e Juventus vedrà polverizzare ogni record al botteghino. Gli oltre 5 milioni di euro di incasso, frutto dei 78.328 biglietti venduti, sono un primato non solo per la Serie A ma per tutta Italia. Lo comunica l'Inter con un tweet, ringraziando i tifosi. ''Con 78.328 spettatori - si legge - #InterJuventus è sold out. Oltre 5 milioni di incasso, record assoluto per il calcio italiano. Grazie #InterFans''. Viene quindi battuto il record precedente, rappresentato dai 4.8 milioni registrati nel derby d'andata contro il Milan.

