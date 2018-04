Inter-Juventus, Roberto Orsato non è il fratello dell'arbitro di Daniele

ROMA - Inter-Juventus sembra non finire mai. Il derby d'Italia più contestato di sempre, dopo quello del 1998 (Ronaldo-Iuliano), continua anche sul web. Nelle ore successive alla partita è esplosa una polemica furiosa relativa al profilo Facebook di Roberto Orsato, tifoso juventino e parente del direttore di gara Daniele, contestato per la direzione di gara. Ma quello che in molti hanno indicato come essere fratello dell'arbitro, in realtà è sì parente del fischietto di Schio, ma si tratta di un cugino del papà. Travolto dalla classica shit storm da web, Roberto Orsato è stato costretto a chiudere il proprio profilo personale proprio perché travolto da insulti e minacce di morte. La sua colpa? Essere tifoso della Juventus e avere un parente alla lontana che arbitra in Serie A.