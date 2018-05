Serie A Papadopulo: «Rimpianti Napoli? Aver abbandonato prematuramente le coppe»

NAPOLI - “La Juve ha dimostrato la sua forza. Il Napoli è stato anche in testa alla classifica in un momento, ma se deve avere qualche rimpianto è soprattutto per aver abbandonato prematuramente le coppe lasciandosi un solo obiettivo". Giuseppe Papadopulo, ex allenatore di Lazio, Siena, Lecce, Bologna, è stato ospite questa mattina di Radio Onda Libera: "Differenze tra Allegri e Sarri? Sarri è un esteta dell'interpretazione del calcio. Allegri è più concreto. Alla Juve conta soprattutto l'obiettivo, al di là di non riuscire a giocare bene tutte le partite".

SGUARDO ALL'EUROPA - "L'Inter può ancora puntare alla Champions? Ha l'opportunità di qualificarsi nell'ultima partita contro la Lazio. Si decide tutto lì. Le finali europee Real Madrid-Liverpool e Olimpique Marsiglia-Atletico Madrid? Peccato, intanto, che non ci sia una squadra italiana. Sicuramente sono due finali tra squadre forti e penso che verranno fuori delle belle partite. Vedo favorite Real e Atletico, però di solito non azzecco i pronostici e comunque saranno due sfide davvero toste perché Liverpool e Marsiglia sanno il fatto loro. Il calcio italiano sta reagendo alla brutale eliminazione dal Mondiale? Credo di sì. Ci sono dei ragazzi che stanno venendo fuori con prepotenza. Sono curioso di vedere il nuovo commissario tecnico e il tipo di percorso che intraprenderà".

