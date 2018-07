Calendario Serie A 2018/19: tutti i criteri di compilazione

MILANO - Sarà svelato domani a Milano il calendario della serie A 2018-2019 che come sempre si porta dietro criteri e vincoli che dovranno essere rispettati. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti fattori: nelle ultime quattro giornate le gare in casa sono perfettamente alternate a quelle in trasferta; non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l'altra in trasferta; è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Empoli e Fiorentina; Genoa e Sampdoria; Inter e Milan; Juventus e Torino; Lazio e Roma. In tutti i casi in cui ciò e' stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza; le Società che, nel Campionato di Serie A 2017/2018, hanno disputato fuori casa l'ultima gara giocano in casa l'ultima partita.