De Laurentiis: «Inizio complicato ma il Napoli ha Ancelotti»

ROMA - "Inizio di campionato difficile, ma abbiamo fiducia nelle nostre capacità". Aurelio De Laurentiis commenta così il sorteggio del calendario azzurro nella nuova Serie A. "L'avvio è oggettivamente difficile, però non credo sia il caso di preoccuparsi perchè sono ottimista sul lavoro che stiamo facendo con Ancelotti". "Con Carlo vogliamo creare una nuova era non solo per il Napoli ma per il calcio italiano".

ALLEGRI: «SCUDETTO SI DECIDERA' ALLA FINE» - Dagli Stati Uniti, Massimiliano Allegri ha commentato, a caldo, il calendario della prossima stagione, che vedrà i bianconeri impegnati in un finale di stagione di fuoco. "E' un calendario dove in apparenza le prime partite possono sembrare alla portata. Invece, io guardo sempre la parte finale del calendario, ed è un campionato simile se non più difficile di quello dell'anno scorso, dove nelle ultime sette partite, iniziando da quella con il Milan, abbiamo la Fiorentina, il derby con il Torino, l'Inter, l'Atalanta la Roma, la Sampdoria. Sarà un finale di campionato complicato - aggiunge il tecnico toscano - ma dobbiamo giocare con tutti quindi bisogna prepararsi al meglio". Il pronostico di Allegri vede un campionato sulla falsa riga di quello scorso, con una lotta scudetto tutta da vivere fino all'ultimo: "Credo che anche quest'anno lo scudetto si deciderà nelle ultime giornate perché ci sono tanti scontri diretti. Il girone d'andata conta e non conta; sarà sicuramente ancora più decisivo il girone di ritorno".Infine, un commento sul boxing day in trasferta: "Ci dobbiamo abituare, è stata fatta una scelta e quindi andremo a Bergamo la sera di Natale".

SPALLETTI: «PENSIAMO A BATTERE IL SASSUOLO» - "L'inizio del campionato nasconde sempre insidie: ancora non si conosce il proprio reale valore, per tutti ci sono ancora tante cose da mettere a posto, per cui bisogna affrontarlo nel modo giusto e con entusiasmo. Chiaramente bisogna cercare di vincere subito contro il Sassuolo, per poi ritrovare il nostro pubblico in casa a San Siro nella seconda giornata contro il Torino: saremo di nuovo insieme ai nostri tifosi, che ci hanno dato una spinta eccezionale lo scorso anno". A dirlo il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, commentando l'esito del sorteggio del calendario della prossima Serie A. "Alcune partite possono sembrare abbordabili ma poi nel calcio succede di avere dei cali imprevisti: dovremo affrontare ogni squadra cercando sempre di mettere in difficoltà, sia contro le big, sia contro le cosiddette più piccole", aggiunge Spalletti al sito nerazzurro.

S. INZAGHI: «INIZIO ORRIBILE» - E' terminato da pochi minuti il sorteggio relativo al calendario della Serie A 2018-2019: la Lazio esordirà il 19 agosto in casa contro il Napoli; sette giorni più tardi, la Juventus all'Allianz Stadium. "Partenza più complicata non poteva esserci - commenta Simone Inzaghi al sito del club -. Andremo infatti ad affrontare le due migliori classificate dello scorso campionato, due squadre che pochi mesi fa erano arrivate a totalizzare rispettivamente 95 e 91 punti in classifica, facendo registrare un autentico record. Dal canto nostro, lavoreremo ancor più duramente per farci trovare pronti all'inizio della nuova Serie A".

STIRPE: «DOBBIAMO BRUCIARE LE TAPPE» - "Non ci sono mai state partite facili in serie A, d'altro canto non ho mai creduto a coefficienti di difficoltà in base a questa o quella partita". Questo il commento sul calendario appena compilato del presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, al sito giallazzurro. Il suo commento è uno stimolo per tutti: "L'inizio è certamente impegnativo, nelle prime sei giornate incontriamo tre delle formazioni (Lazio, Juventus e Roma, ndr) che si sono piazzate tra ai primi cinque posti nell'ultima classifica di serie A. E alla prima giornata andiamo in casa dell'Atalanta che proprio questa sera inizia il percorso in Europa Leugue. Il mese di settembre è particolarmente impegnativo. Dobbiamo quindi bruciare le tappe - prosegue l'amministratore unico -, partire con il piede giusto". A settembre per due volte allo stadio Olimpico, prima con la Lazio e poi con la Roma, in mezzo c'è l'esordio ufficiale con la Sampdoria al 'Benito Stirpe' (il 16 settembre) e quindi la sfida con la Juventus di Cristiano Ronaldo e delle stelle di Massimiliano Allegri. "Il livello di competizione è talmente elevato - dice ancora Stirpe - che l'uscita del calendario deve solo costituire per tutti noi, dallo staff ai giocatori passando per i dirigenti e tutto la struttura una ulteriore presa di coscienza della necessità che vadano accelerati i processi di crescita".

F. INZAGHI: «NATALE EMOZIONANTE» - "Dovremo farci trovare pronti e in forma subito: iniziamo con un derby molto sentito dalla tifoseria ospitando la Spal, poi nel primo mese due gare interne con Inter e Roma, che sono fra le più attrezzate del campionato, e trasferte insidiose con Frosinone, Genoa e Juventus". Filippo Inzaghi commenta così il calendario del Bologna. "Nella parte centrale della stagione il calendario è equilibrato, avremo una serie di sfide alla portata da non sbagliare, prima di un finale a dir poco appassionante, con Milan, Parma, Lazio e Napoli in sequenza - racconta il tecnico rossoblù -. La partita speciale? Per me saranno tutte speciali, chiaramente Bologna-Lazio del 26 dicembre ha un sapore particolare, per me e la mia famiglia sarà un Natale emozionante".

PIOLI: «INIZIO COMPLICATO» - "La prima partita contro la Sampdoria sarà già un impegno difficile: Marassi è sempre un campo ostico per tutte le squadre e la Sampdoria negli ultimi anni ha sempre fatto dei buoni campionati. Sarà importante fare bene anche nelle successive due partite, quando avremo il doppio impegno al Franchi". Così il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha commentato il sorteggio del calendario di Serie A. "Mi fa piacere inoltre sapere che chiuderemo la stagione davanti ai nostri tifosi", ha aggiunto al sito viola.