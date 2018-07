Lazio, Immobile si ferma: contusione al ginocchio

ROMA - Ultimo doppio allenamento per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. Simone Inzaghi ha lavorato ancora con la difesa al mattino, mentre si e' concentrato sul reparto offensivo nel pomeriggio, quando Ciro Immobile ha dovuto lasciare il campo per uno scontro di gioco con Bastos.L'attaccante campano e' uscito zoppicando, ma la contusione al ginocchio non dovrebbe essere grave. Domani pomeriggio la Lazio affrontera' la Spal nell'ultima amichevole programmata per il ritiro veneto: calcio d'inizio alle ore 17. Domenica il ritorno nella capitale, poi alcuni giorni di riposo per i calciatori biancocelesti prima della seconda parte della preparazione estiva. (In collaborazione con Italpress)

