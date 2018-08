Diretta Lazio-Napoli, formazioni ufficiali: dove vederla in tv

ROMA - Subito dopo l'esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A, il campionato italiano continua il suo sabato di lusso con il big match della prima giornata: Carlo Ancelotti torna in Italia e alla guida del suo Napoli si presenta all'Olimpico per sfidare la Lazio di Simone Inzaghi, felice per la chiusura di un mercato che ha visto la conferma di tutti i suoi big, primo tra tutti Milinkovic-Savic. Calcio d'inizio ore 20.30.

CURIOSITA' - Lazio e Napoli si sono incontrate alla 1ª giornata in due occasioni, una vittoria per parte. Il Napoli è imbattuto nelle ultime sei partite di campionato contro la Lazio, che però ha vinto quattro degli ultimi sei incontri giocati alla prima giornata. La Lazio è la vittima preferita di José Callejón in Serie A (5 gol, di cui 4 all’Olimpico).

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto; Immobile. All. S.Inzaghi

NAPOLI (4-3-2-1): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Insigne; Milik. All. Ancelotti

ARBITRO: Banti di Livorno

