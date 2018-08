Diretta Juventus-Lazio dalle 18, probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Cristiano Ronaldo contro Milinkovic Savic. Sono queste le stelle più luminose del firmamento di Juventus-Lazio dove non mancano di certo altre fonti luminose. I due fuoriclasse dal valore in tripla cifra incroceranno le lame per la prima volta e hanno grande voglia di vincere il braccio di ferro: il portoghese cerca il primo sigillo in Serie A dopo la prima recita positiva al Bentegodi, il serbo vuole ingolosire ancora di più la squadra bianconera nella quale potrebbe giocare nella prossima stagione.

IL PRECEDENTE - Simone Inzaghi è uno dei pochi allenatori che sa cosa vuol dire vincere allo Stadium e sogna di replicare il blitz dell'anno scorso quando una doppietta di Immobile ribaltò il gol a metà a primo tempo di Douglas Costa. I biancocelesti vogliono evitare il doppio ko a inizio campionato, un evento che non si verifica dalla stagione 2006/7. Viceversa la Juventus punta a esordire con due vittorie come accaduto in sei degli ultimi sette campionati: l’unica eccezione nel 2015/16 in cui ha iniziato la Serie A con due sconfitte.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. S. Inzaghi

Tv: Sky Sport serie A e Sky Sport 251