Serie A Inter-Torino 2-2, il tabellino

MILANO - Finisce 2-2 tra Inter e Torino: a San Siro i nerazzurri vanno prima in vantaggio con le reti di Perisic e De Vrij, per poi essere raggiunti dai granata, in gol con Belotti e Meité.

INTER-TORINO 2-2: NUMERI E STATISTICHE

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko (27' st Keita), De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic, Asamoah (21' st Dalbert); Politano (47' st Martinez), Icardi, Perisic. A disposizione: Padelli, Gagliardini, Karamoh, Ranocchia, Nainggolan, Joao Mario, B. Valero, Miranda, Candreva. All. Spalletti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Soriano (16' st Ljajic), Ansaldi (22' pt Ola Aina); Iago Falque (43' st Lukic), Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Edera, Berenguer, Djidji, , Bremer, Zaza. All. Mazzarri.

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo

MARCATORI: 6' pt Perisic (I), 32' pt De Vrij (I), 10' st Belotti (T), 23' st Meité (T)

NOTE: Ammoniti: De Vrij (I); Meité, Moretti (T). Recupero: 2' pt e 3' st. Calci d'angolo: 4 a 4

CLASSIFICA SERIE A