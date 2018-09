Serie A Empoli-Lazio, probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv

EMPOLI - Oggi alle 18 al Castellani, in scena la sfida tra l'Empoli e la Lazio, valevole per la quarta giornata di campionato. Il padroni di casa sono al primo confronto stagionale contro una big e cercheranno di mantenere l'imbattibilità casalinga che dura dal 14 ottobre scorso. Per espugnare il campo dell'Empoli, il tecnico Inzaghi ha chiamato Milinkovic e Immobile a dare un contributo decisivo.

SEGUI EMPOLI-LAZIO IN DIRETTA

EMPOLI (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Bennacer, Acquah, Capezzi; Krunic, Zajc; Caputo. All.: Andreazzoli.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All.: Inzaghi.

TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.