Serie A Empoli-Lazio 0-1, il tabellino

EMPOLI - Seconda vittoria consecutiva per la Lazio che supera l'Empoli grazie al gol di Parolo in apertura di secondo tempo, al 47'. I biancocelesti salgono a 6 punti in classifica, i toscani rimangono a 4.

EMPOLI-LAZIO 0-1: NUMERI E STATISTICHE

EMPOLI (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Veseli; Acquah (30'st Traorè), Capezzi, Bennacer (35'st Mraz); Zajic (14'st La Gumina), Krunic; Caputo. A disposizione: Provedel, Fulignati, Jakupovic, Maietta, Untersee, Ucan, Brighi, Marcjanik. Allenatore: Andreazzoli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu (9'st Caceres); Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic (22'st Correa), Lulic; Immobile, Luis Alberto (29'st Durmisi). A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Basta, Patric, Badelj, Cataldi, Murgia, Caicedo. Allenatore: S.Inzaghi.

ARBITRO: Orsato di Schio.

MARCATORI: 47'pt Parolo.

NOTE: Ammoniti: Silvestre, Bennacer (E), Parolo, Durmisi, Marusic (L), Recupero: 1'pt, 4'st. Calci d'angolo: 4-7.

