Serie A Fiorentina-Spal, probabili formazioni e tempo reale dalle 18. Dove vederla in tv

FIRENZE - La Fiorentina ospita la Spal, e in casa viola tiene la questione Chiesa: Federico giocherà dal 1' o partirà dalla panchina? Pioli dovrebbe optare per il turnover: il classe '97 farà staffetta con Mirallas, favorito su Eysseric a partire titolare. A centrocampo ballottaggio Gerson-Edmilson, in porta torna Lafont. Semplici, con il solo Viviani indisponibile, conferma in blocco l'undici che ha battuto l'Atalanta.

FIORENTINA-SPAL: NUMERI E STATISTICHE

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Pjaca. Allenatore: Pioli

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici

ARBITRO: Ghersini di Genova

IN TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

