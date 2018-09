Serie A, diretta Roma-Lazio dalle 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Grande sfida oggi pomeriggio allo stadio Olimpico: Roma e Lazio scendono in campo per il derby della Capitale, sfida valida per la settima giornata di Serie A. Dopo il netto successo contro il Frosinone i giallorossi cercano il secondo succcesso di fila: Di Francesco sembra orientato a scegliere il 4-2-3-1 con Dzeko in attacco. La Lazio, dopo le due sconfitte nelle prime due giornate contro Napoli e Juventus, ha ottenuto quattro vittorie consecutive. Per Inzaghi 3-5-1-1 con Luis Alberto e Immobile in attacco. Tornano dal 1' anche Lucas Leiva e Milinkovic-Savic dopo il turno di riposo di Udine. Calcio d'inizio alle 15, non perdere la diretta testuale su Corrieredellosport.it.

Serie A, Roma-Lazio in diretta dalle 15