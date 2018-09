Juventus-Napoli, cori vergognosi e Ancelotti replica

TORINO - Il pomeriggio era partito carico di tensioni. Sull’onda della protesta per gli aumenti del 30% dei prezzi dello Stadium - tra abbonamenti e biglietti - prima della partita una parte di tifosi bianconeri aveva esposto una bara nera all’esterno dell’impianto. E il messaggio di accompagnamento era molto chiaro: «La Curva Sud è morta». E così Juve-Napoli era cominciata in un clima surreale, quasi da porte chiuse: il silenzio che regnava permetteva anche di ascoltare le voci di campo e panchine, proprio come accade quando gli spalti sono vuoti. La Curva Sud bianconera è in contestazione da settimane e il coro che si è sentito più spesso da inizio stagione è «la Juve siamo noi, solo noi». Poi ci hanno pensato le giocate di Ronaldo a svegliare il tifo bianconero. E da quel momento, dopo l’1-1 di Mandzukic, la partita è tornata il vibrante show che tutti si aspettavano.

DISCRIMINAZIONE - Però è bastato poco tempo perché il clima si tramutasse in qualcosa di molto brutto. Non una novità, in realtà, perché nelle scorse stagioni il pubblico bianconero è stato più volte richiamato e il club ha ricevuto sanzioni per episodi del genere. E’ accaduto infatti che gran parte degli stessi tifosi che si sentono lontani dalle posizioni e dalle scelte economiche della Juve, non hanno trovato nulla di meglio da fare che prendersela con i napoletani, quelli presenti e quelli in ascolto. Perché i cori si sono sentiti chiaramente e hanno dato fondo al peggior repertorio da curva: «Vesuvio lavali con il fuoco, Napoli usa il sapone». Le stesse frasi che l’anno scorso fecero scandalo dopo l’incrocio tra azzurri e bianconeri a livello di Under 15, quando dallo spogliatoio bian conero i ragazzini postarono il coro sul web scatenando le polemiche. Evidentemente il caos di allora non è servito a nulla. Ora la Juve sarà nuovamente richiamata in merito al comportamento dei propri tifosi. E probabilmente arriverà una nuova sanzione: dipende dall’intensità e dal numero di persone coinvolte che i referti dei commissari di Lega riporteranno.

BERSAGLI - Ma non era finita. Perché poi sono arrivati anche gli ululati di matrice razzista nei confronti del difensore del Napoli Koulibaly. E anche l’ex allenatore bianconero è finito nel mirino. Un paio di volte si è sentito chiaramente il coro «un maiale non può allenare». Ancelotti, che è uomo e tecnico di mondo, ha risposto dopo la partita ricordando a quei tifosi come andò a finire la finale di Champions del 2003, quando il suo Milan superò ai rigori proprio i bianconeri: «Mi consolerò guardando in bacheca la coppa del 2003».

RUMORE - La protesta dei tifosi juventini sul caro biglietti è lecita ma ciò non toglie che passare a comportamenti del genere sia un errore pesante.

