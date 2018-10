Serie A Lazio-Fiorentina, arbitra Orsato. Napoli-Sassuolo: Di Bello

ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista dell'ottava giornata di Serie A, in programma domenica 7 ottobre alle 15. Con quattro anticipi: si parte il venerdì sera, con Torino-Frosinone, affidata a Pezzuto. Tre gare per sabato: si parte alle 15 con Cagliari-Bologna (Pasqua), si preosegue con Udinese-Juventus alle 18 (Abisso) e si chiude con Empoli-Roma alle 20.30 (Mazzoleni). Domenica lunch match Genoa-Parma (Chiffi), mentre tra le gare delle 15 c'è Lazio-Fiorentina (Orsato). Alle 18 in scena Napoli-Sassuolo, diretta da Di Bello, mentre il serale Spal-Inter sarà arbitrato da Maresca.

LE DESIGNAZIONI - Atalanta-Sampdoria Irrati (Carbone-Lo Cicero Iv: Serra Var: Fabbri Avar: Giallatini); Cagliari-Bologna (Sabato 06\10 H.15) Pasqua (Peretti-Tolfo Iv: Marini Var: Nasca Avar: Ranghetti); Empoli-Roma (Sabato 06\10 H. 20.30) Mazzoleni (Longo-Rocca Iv: Piccinini Var: Pairetto Avar: Manganelli); Genoa-Parma (H.12.30) Chiffi (Del Giovane-Galetto Iv: Dionisi Var: Massa Avar: Alassio); Lazio-Fiorentina Orsato (Costanzo-Prenna Iv: Abbattista Var: Guida Avar: Vuoto); Milan-Chievo Calvarese (De Meo-Santoro Iv: Piscopo Var: Aureliano Avar: Schenone); Napoli-Sassuolo (H.18) Di Bello (Meli-Cecconi Iv: Giua Var: Mariani Avar: Fiorito); Spal-Inter (H.20.30) Maresca (Vivenzi-Valeriani Iv: Illuzzi Var: Banti Avar: Liberti); Torino-Frosinone (Venerdì 05\10 H.20.30) Pezzuto (Paganessi-Villa Iv: Marinelli Var: Giacomelli Avar: Di Iorio); Udinese-Juventus (Sabato 06\10 H. 18) Abisso (Posado-Mondin Iv: Minelli Var: La Penna Avar: Tegoni).